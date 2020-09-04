Zonguldak Valisi Tutulmaz’dan korona virüs açıklaması
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ GENELGE ÇERÇEVESİNDE ZONGULDAK’TA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ YAPILDI. DENETİM SONRASI AÇIKLAMA YAPAN VALİ MUSTAFA TUTULMAZ, “HALKIMIZIN DUYARLI OLMASI LAZIM. HALKIMIZ NE KADAR DUYARLI OLURSA BAŞARIYI ANCA ÖYLE ELDE EDERİZ. ŞU ANDA ŞÜKÜR İLİMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR PROBLEM GÖZÜKMÜYOR AMA TEDBİRLERİMİZİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR” DEDİ.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı. Denetim sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Halkımızın duyarlı olması lazım. Halkımız ne kadar duyarlı olursa başarıyı anca öyle elde ederiz. Şu anda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor” dedi.
Zonguldak kent merkezinde Vali Mustafa Tutulmaz’ın da katılımı ile korona virüs tedbirleri denetlendi. Kahvehane, çay ocakları, lokanta ve büfelerde yapılan denetimlere Vali Tutulmaz’ın yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı. Vali Tutulmaz vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemleri anlatırken, sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.
Denetimlerin sıklaştığına vurgu yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Denetimlerimizi arttırıyoruz. Halkımızın duyarlı olması lazım. Halkımız ne kadar duyarlı olursa başarıyı anca öyle elde ederiz. Şu anda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
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