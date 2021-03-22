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Zonguldak Valiliği’nden Tematik Denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

ZONGULDAK 22.03.2021, 22:27
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Zonguldak Valiliği’nden Tematik Denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 1 kişiye ilk uyarı, 10 kişiye ikinci uyarı ve para cezası, 2 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 578 resen denetim, 8 ihbar ve 318 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 1 kişiye ilk uyarı, 10 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 2 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.
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