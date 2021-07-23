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Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

ZONGULDAK 23.07.2021, 13:58
Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme
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Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 351 resen denetim, 26 ihbar ve bin 67 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 iş yerine 1’inci uyarı, 9 iş yerine 2’inci uyarı ve ceza, 1 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.
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