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Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

ZONGULDAK 14.05.2021, 13:55
Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 6 bin 19 resen denetim, 162 ihbar ve 6 bin 248 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kişiye ilk uyarı 69 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 7 kişiye ise izolasyona uymama cezası, 1 iş yerine 3’üncü ve kapama cezası uygulandı.
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