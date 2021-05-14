Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 6 bin 19 resen denetim, 162 ihbar ve 6 bin 248 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kişiye ilk uyarı 69 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 7 kişiye ise izolasyona uymama cezası, 1 iş yerine 3’üncü ve kapama cezası uygulandı.