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Zonguldak Valiliği’nden salgın denetimi

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

ZONGULDAK 01.10.2021, 11:02
Zonguldak Valiliği’nden salgın denetimi

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 733 resen denetim, 56 ihbar ve 7 bin 123 izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 2. uyarı ve ceza, 6 kişiye ise izolasyona uymama cezası verildi.

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