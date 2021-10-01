Zonguldak Valiliği’nden salgın denetimi

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 733 resen denetim, 56 ihbar ve 7 bin 123 izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 2. uyarı ve ceza, 6 kişiye ise izolasyona uymama cezası verildi.