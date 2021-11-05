Zonguldak Valiliği’nden salgın denetimi

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zonguldak il genelinde 28 Ekim tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 30 ihbar değerlendirilirken 2103 resen denetleme yapıldı.

Denetimlerde 8 iş yerine 1. uyarı, 3 işyerine 2.uyarı ve ceza, 10 kişiye izolasyona uymama cezası, 4 bin 351 kez ise izolasyon denetimi yapıldı.