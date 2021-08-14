Zonguldak Valiliği sel afeti nedeniyle yardım kampanyası başlattı

Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afeti nedeniyle yardım kampanyası başlattı.

Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz Bölgesinde; Bartın, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşlar için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Ayni Yardımlar (İçme Suyu, gıda kolisi, aydınlatma feneri, bebek maması ve bezi, battaniye, hijyen seti vs.) İlimiz SYDV ve Kızılay işbirliği ile koordine edilecek ve bölgeye nakli sağlanacaktır. Nakdi yardımlar AFAD Başkanlığı hesabına yatırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.