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Zonguldak Okuyor yarışmasında derece elde ettiler

Zonguldak Okuyor yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

ZONGULDAK 02.07.2021, 12:24
Zonguldak Okuyor yarışmasında derece elde ettiler

Zonguldak Okuyor yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Zonguldak Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Zonguldak Okuyor yarışmasında Esenköy 15 Temmuz İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler derece elde etti. Esma Filizdal Hamzaçebi’nin yarışmaya hazırladığı öğrencilerden Ekin Erinç, Azra Ekim beş kitap okuyarak yarışmaya hazırlandı.

Okul müdürü Hasan Karamanoğlu ve üçüncü sınıfların öğretmeni Ferda Bakioğlu da törende hazır bulundu.
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