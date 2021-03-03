“Zonguldak Okuyor” projesine başarı belgesi

“ Zonguldak Okuyor” isimli proje Valilik tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Devrek’te bulunan Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi eğitimcileri tarafından hayata geçirilen “ Zonguldak Okuyor” isimli proje valilik tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi’nin başarılı projelere imza atmaya devam ettiğini belirten okul müdürü Turgay Kırgil, "Şahsım dahil olmak üzere Müdür Yardımcımız Hasan Yanaz, okulumuzda görev yapan eğitimci arkadaşlarımız Rehber Öğretmenimiz Cihan Şen ve edebiyat öğretmenlerimiz Şaban Keklik ve Sevil Budak ile birlikte hazırlamış olduğumuz proje ile valiliğimiz tarafından başarı belgesi almaya layık görüldük. Başarı belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından tarafımıza takdim edilmiştir. Misafirperverliklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun’a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Erdal Yılmaz’a okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.