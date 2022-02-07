Zonguldak OBM’den fidanların çürümeye bırakıldığı iddialarına açıklama

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, bazı fidanların tüneller ve sahil yolu kenarında çürümeye bırakıldığı, atıldığı iddiaları üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada söz konusu alanın çalışma sorumluluğu içerisinde yer almadığı, alanın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının kurumca yapılmadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak- Kilimli arasında yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafindan yapılan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri’ nin Bağlık-Kilimli hattında yer alan ve görsel medya ile sosyal medya hesaplarında tünellerin kenarlarında fidanların çürümeye bırakıldığı, atıldığı iddiaları ile ilgili olarak, söz konusu alan kurumumuz çalışma sorumluluğu içerisinde yer almamaktadır. Alanın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kurumumuzca yapılmamaktadır. Söz konusu alanda çevre düzenleme çalışmalarıın devam etmekte olduğu tespit edilmiştir. Kurulduğu 1839 yılından bu yana 183 yıldır kesintisiz olarak ülkemizin yeşillendirilmesi, gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakmak için çalışan kurumumuz gelece nefes dünyaya nefes sloganıyla çalışmalarına kışın buz, yazın köz üstünde çalışmaya devam edecektir."