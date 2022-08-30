Zonguldak Kömürspor Zafer Bayramı’nı kutladı

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, antrenmanda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ligin ilk maçında saha ve seyircisi önünde Fethiyespor’u 4-2 mağlup etti.

Kırmızı Lacivertli takım, Fethiyespor galibiyetinin ardından rotayı deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon FK maçına çevirdi.

Zonguldak Kömürspor, 1461 Trabzon FK hazırlıklarına, teknik direktör Şenol Demir yönetiminde Kilimli Şehir Stadyumumda başladı.

Kırmızı Lacivertli ekibin, antrenmanı sırasında Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Zonguldak Kömürspor 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri doğrultusunda antrenmanda Türk bayrağı açarak Zafer Bayramını kutladı.

Kömürspor’un bu anlamlı hareketi Kırmızı Lacivertli taraftarlardan büyük takdir topladı.