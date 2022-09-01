Zonguldak Kömür Jeoparkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak’ta Kömür Jeoparkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda UNESCO Küresel Jeoparklar ağına katılım sürecine ilişkin kriterlerin sağlanmasına dair uygulamaların planlanması ve değerlendirilmesi hususu ayrıntılı olarak değerlendirildi.