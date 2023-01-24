Zonguldak Havalimanı’nda çalışmalar başladı

Zonguldak Havalimanı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı binasında iyileştirme ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

ZONHAV tarafından açıklanan planlamada Şubat ayı sonuna kadar; Yolcu geliş salonuna WC’ler yapılıp, bagaj alım bandının 2 katına çıkması, gümrüksüz satış (Freeshop) açılması, pasaport kabin kontrol noktaların 4’ e çıkarılması ve yolcu gidiş arındırılmış salonun yaklaşık 30 metrekare büyümesi, gidiş salonunda bulunan WC’lerin yeniden yapılması kararı alındı ve tadilat çalışmaları başlatıldı.