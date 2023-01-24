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Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.
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Zonguldak Havalimanı’nda çalışmalar başladı
Zonguldak Havalimanı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı.
ZONGULDAK 24.01.2023, 18:28
Zonguldak Havalimanı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı.
Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı binasında iyileştirme ve genişletme çalışmaları başlatıldı.
ZONHAV tarafından açıklanan planlamada Şubat ayı sonuna kadar; Yolcu geliş salonuna WC’ler yapılıp, bagaj alım bandının 2 katına çıkması, gümrüksüz satış (Freeshop) açılması, pasaport kabin kontrol noktaların 4’ e çıkarılması ve yolcu gidiş arındırılmış salonun yaklaşık 30 metrekare büyümesi, gidiş salonunda bulunan WC’lerin yeniden yapılması kararı alındı ve tadilat çalışmaları başlatıldı.