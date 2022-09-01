Zonguldak Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı’nda 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı’nda coşkuyla kutlandı.

DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü korunan alanlarından, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına sahne oldu.

Büyük Zafer’ in 100’ üncü yılı anısına şehitleri, gazileri, tüm kahramanları rahmetle ve minnetle anmak için Halk Eğitim Öğretmenlerinden Sevinç Doğan ve arkadaşlarının ziyaret ettiği tabiat parkında, şelalelerin bulunduğu bölgede İstiklal Marşı okundu. Ziyaretçiler ve Zonguldak Şube Müdürlüğü personelince coşkuyla Şanlı Türk Bayrakları açıldı ve marşlar söylendi. Parkuru, ellerinde Türk Bayrakları ile tamamlayan ziyaretçiler, Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı’nı tekrar ziyaret edeceklerini ve Zonguldak’ ta böyle güzellikleri ziyaret edebilmenin memnuniyetini dile getirdiler. Şube Müdürlüğü personeline teşekkür ederek alandan ayrıldılar.