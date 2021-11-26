Zonguldak Genelinde Çocukluk Çağı Obezitesi İle mücadele devam ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı birlikteliğinde Zonguldak genelinde çocukluk çağı obezitesiyle mücadele projesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen toplantıya Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Merkez Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Gümüş ve Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu, Merkez İdari Müdürü Mustafa Pür, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Çocuk Endokrinologu Uzm. Dr. Esra Bilici, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Ayşe Türk, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Cansu Surat Helvacı, İl Sağlık Müdürlüğünden Dyt. Miyase Koru katıldı.

Toplantıda Zonguldak genelinde Ortaokullarda Obeziteyle Mücadele Eylem Projesi-FITZON verileri ile güncel veriler gözden geçirildi. Obezite ile ilgili Sağlık Bakanlığnın stratejik eylem planları çerçevesinde Zonguldak ilinde ve genelinde obezite ile mücadelede yapılacaklar (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diğerleri) ve hedefler gözden geçirildi. Sonraki toplantılar için gerekli planlamalar yapıldıktan sonra toplantı başarılı bir şekilde karşılıklı görüşlerle tamamlandı.