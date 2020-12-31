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Zonguldak Emniyeti’nden Güven, Huzur uygulaması
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 280 personel ve 70 ekiple birlikte güven, huzur uygulaması yaptı.
ZONGULDAK 31.12.2020, 11:41
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 280 personel ve 70 ekiple birlikte güven, huzur uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü güven, huzur uygulaması gerçekleştirdi.30 Aralık 2020 günü polis Bölgesinde 280 personel 70 ekip ile yapılan güven huzur uygulaması kapsamında; 3 bin 642 şahıs sorgulandı. Bin 121 araç ile 388 işyeri denetlendi. 8 metruk bina kontrol edildi.
12 park bahçe kontrol edildi, 1 şahıs gözaltına alındı. 9 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden 49 bin 793 TL ceza kesildi. 6 şahsa sokağa çıkma ihlalinden 2 bin 352 TL, 5 şahsa sosyal mesafe/maske ihlalinden 5 bin 400 TL, 3 işyerine de 7 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.Toplamda 64 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.
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