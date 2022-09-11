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Zonguldak Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Kongresi gerçekleştirildi
Zonguldak Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
ZONGULDAK 11.09.2022, 14:13
Zonguldak Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Olağan kongrede tek liste ile seçime gidildi. Seçimde Önder Alkan Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkan Önder Alkan, "Zonguldak, Bartın ve Karabük Veteriner Hekimleri Odası 7. Olağan Kongresi Cumartesi ve Pazar günü yapıldı. Cumartesi günü kongre yapıldı. Pazar günü seçimler yapılıyor. Tek liste üzerinden seçimler yapılıyor. Veteriner hekimlerinin mesleki yıpranma paylarının talebimiz var. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle alakalı veteriner hekimlerinin de kanun içerisine alınması talebimiz var. Kongremizin bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
"Orhan Kışlalı, İrfan Türk, İlker Erkan, Suat Olucak."
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|10
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|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
|6
|10
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|9
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|6
|9
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|6
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
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|4
|9
|6. Osasuna
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|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
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|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
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|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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