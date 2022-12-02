Zonguldak Belediyesi’nde 14 bin 800 liralık promosyon anlaşması

Zonguldak Belediyesi’nde 710 limited şirket personelini kapsayan 14 bin 800 TL’lik promosyon sözleşmesi yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Yapı Kredi Zonguldak Şube Müdürü Bülent Yavuz ve Belediye-İş Sendikası Başkanı Osman Karataş ile birlikte promosyon sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye ilişkin konuşan Başkan Alan, "Yapmış olduğumuz üç yıllık protokol sözleşmesi karşılığında özveriyle ve gayretle çalışmalarını sürdüren belediyemiz çalışanlarına günün koşullarında katkı sunacak olan 14.800 TL’lik promosyon ücretini imzalamaktan mutluluk duyuyor, emekçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımızın haklarını bugüne kadar hep koruduk ve sonuna kadar da korumaya devam edeceğiz. Rabbim, aileleriyle birlikte güle güle harcamayı nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.