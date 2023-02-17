Zonguldak Barosu Hatay’da

Zonguldak Barosu, deprem bölgesi Hatay’a yardım tırını ulaştırdı.

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, Baro Genel Sekreteri Av. Nalan Atay, Baro Saymanı Av. Fulden Cavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Emrah Özmekik, Av. Seven Metin Kayhan, yardım malzemeleri götürmek amacıyla Hatay’a gitti.

Başkan Kapkaç yönetiminde Avukatlar yardımları dün Hatay’a ulaştırdı.

Ardından Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve Yönetim Kurulu üyeleri madencilerle bir araya gelerek, gösterdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle madencilere teşekkür etti.

Çalışmalar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kapkaç, “Baro Genel Sekreterimiz Av.Nalan Atay, Baro Saymanımız Av.Fulden Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Emrah Özmekik ve Av.Seven Metin Kaynan ile birlikte Hatay’daki deprem felaketi nedeniyle incelemede bulunurken Türkiye Taşkömürü Kurumunun kahraman madencileri ile karşılaştık ve kurtarma çalışmalarındaki başarıları nedeniyle kendileriyle gurur duyduğumuzu söyledik.Artık grup grup Zonguldak’taki işlerine döndürüldüklerini ve akabinde böylesi yorucu bir çalışmadan sonra hemen işe başlatıldıklarını söyleyip bu husustaki serzenişlerini ilettiler.Kendilerine TTK Genel Müdürlüğü yetkililerine bu durumu ileteceğimi ve Genel Müdürlüğün gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığımı söyledim”dedi.