Zonguldak Barosu Hatay’a gidiyor

Zonguldak Barosu, deprem bölgesi Hatay’a yardım tırını ulaştırarak, orada enkazdaki sorumluların ortaya çıkartılması, delil tespiti yapmak ve hukuksal destekte bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgelerine yapılan destekler devam ediyor. Zonguldak Barosu deprem bölgesi Hatay’a yardım tırı hazırladı. Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç yönetiminde baro üyeleri yardım tırı ile birlikte Hatay’a yola çıkacak. Başkan Kapkaç ve baro üyeleri yardım tırı deprem bölgesine ulaştırmasının ardından, orada enkazdaki sorumluların ortaya çıkartılması, delil tespiti yapmak ve hukuksal destekte bulunacak.