Zonguldak Adliyesi’nden Rektör Özölçer’e "hayırlı olsun" ziyareti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı ve İdare Mahkemesi Başkanı; ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak ve İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e tebrik ziyaretinde bulundu. Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Rektör Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zonguldak’a hizmet noktasında kurumlar arası ortak çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektörümüz ilişkilerin devam ettirilmesi hususunda Cumhuriyet Başsavcısı Alan, Adli Yargı Komisyon Başkanı Kumhak ve İdare Mahkemesi Başkanı Onur ile görüş alışverişinde bulundu.

Tebrik ziyareti Cumhuriyet Başsavcısı Alan, Adli Yargı Komisyon Başkanı Kumhak ve İdare Mahkeme Başkanı Onur’un Rektör Özölçer’e başarılar temennisi ve günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.