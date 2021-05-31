Zonguldak Adliyesi’nde ilk kitabı bağışladılar

Zonguldak Adliye Sarayı’nda “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası” kapsamında ilk kitap bağışlandı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” başlatıldı.

Bakan Abdülhamit Gül tarafından bugün saat 11:00’de ilk kitap bağışı yapılarak kampanya başlatıldı. Buna bağlı olarak Zonguldak Adliye Sarayında Cumhuriyet Savcısı Ümit Efeoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Akçay, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Can, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, İl Halk Kütüphane Müdür V. Berivan Çelik, Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu Başkanı Av. Mehmet Bekar ve üyeleri ile diğer Daire Amirlerinin katılımıyla program gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısı Ümit Efeoğlu tarafından ilk kitap bağışı yapılarak kitap okumanın önemi vurgulandı

Kitap bağış kampanyası için Zonguldak Adliye Sarayı ve Zonguldak Valiliği ana giriş katında oluşturulan stantlarda 31/05/2021-16/06/2021 tarihleri arasında kitap bağışı kabul edilecek.