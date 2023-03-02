ZONDEF Hatay’a Madenciler Mahallesi kuracak

Zonguldak Dernekleri Federasyonu, Hatay’da Madenciler Mahallesi kuracak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Zonguldak Dernekleri Federasyonu da asrın felaketinin yaşandığı ilk günlerden itibaren bölgeye maddi ve ayni yardımlarını sürdürdü. ZONDEF ayrıca Hatay’a Madenciler Mahallesi kurmak için de çalışmalara başladı. 67 Yuva ile prefabrik yaşam alanı oluşturacak olan ZONDEF, sosyal medya üzerinden de canlı yayın etkinliği düzenleyerek yardım kampanyası başlattı. Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde tanesi 67 bin TL’den 67 prefabrik yaşam alanı kurulacak.

Hem yaraların sarılmasında hem de kömürle var olan Zonguldak’tan bölgeye giden madencilerin kahramanlıklarını yaşatabilmek için Hatay’a Madenciler Mahallesi kuracaklarını ifade eden ZONDEF Başkanı Ziya Öncan şu ifadelere yer verdi:

"11 ilimizi etkileyen asrın felaketin de ZONDEF olarak ilk günden itibaren elimizden gelenin fazlasını da yapmaya gayret gösterdik. ZONDEF olarak bölgeye yardımlarımız oldu. Bizler de deprem afetinin yaşandığı illere giderek çalışmalara katkı sağladık. Vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissettik. Onların acılarını paylaştık. Bunun yanı sıra Hatay’a madenciler mahallesi kurmak için kolları sıvadık. 1 Mart günü saat 20.00’de sosyal medya üzerinden canlı yayında yardım kampanyası başlattık. Prefabrik yaşam alanından kurulacak 67 yuvaya depremzedelerimizi yerleştireceğiz. Madencilerimizin anısını da bölgede yaşatacağız. Ayrıca değerli dost ve hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz. Çünkü, ’Kömür İçin Değil, Ömür İçin Buradayız.’"