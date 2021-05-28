Zincirleme trafik kazasında üç araç birbirine girdi

Zonguldak’ta Uğur Mumcu kavşağında meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine girdi.

Kaza akşam saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. Yoğun trafik nedeniyle 67 YF 982 plakalı tır sürücüsü, Opel marka 74 AAB 658 otomobil ve Fiat marka 74 AT 709 plakalı otomobil birbirine girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüler kendi imkanlarıyla kaza yerinden ayrıldı.