Zeka Oyunları Şampiyonası’nda Zonguldak birincisi oldular

Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nın online yapılan il finalleri sınavları etabında Alaplı Şehit Recep Turan Ortaokulu , Okullar arası Zeka Oyunları yarışmasında yine zirvede yerini aldı.

Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nın online yapılan il finalleri sınavları etabında Alaplı Şehit Recep Turan Ortaokulu , Okullar arası Zeka Oyunları yarışmasında 5. ve 7. sınıf kategorilerinde yine Zonguldak birincisi oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde TÜBİTAK’ın destekleriyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, öğrencilerde yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından gerçekleştirilen online matematik sınavında Alaplı Şehit Recep Turan Ortaokulu birçok Bilim Sanat Merkezi ve özel okulu geride bıraktılar. Matematik öğretmeni Gonca gül Korkmaz koordinatörlüğünde Ceren Yılmaz , Yağız Deniz, Ecrin Efe, Elif Zümra Polat , Ali Efe Türkoğlu’ndan oluşan 7.sınıf takımı 98,44 puanla Karadeniz Bölgesinde 39 okul arasında 4. ve Türkiye’de 273 okul arasında 24. olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar. Selahattin Kaan Gültekin 62,79 puan alarak 5.sınıflar kategorisinde Karadeniz Bölgesinde 45 okul arasında 10. olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.