ZBEÜ’ye 2021 Bilim Ödülü

ZOKEV 2021 yılı “Bilim Ödülü” Vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu önerisi ve oybirliği ile ZBEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gülden Ekmen ve Doç. Dr. Hamza Ekmen’e verilmesi layık görüldü. Yapılan törende ödüller öğretim üyelerine takdim edildi.

ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanı Coşgun, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyeleri, bilimsel üretimin yanı sıra, yaşadığı kente değer katmayı, onun saklı tarihini açığa çıkarmayı görev bilmiş bilim insanları olarak, geçmiş dönemlerde yaşamış uygarlıkların kültürel ve toplumsal gelişimini inceleyen önemli çalışmalara imza attılar. Halen sürdürdükleri Ereğli İnönü Mağarası kazılarıyla, Ereğli tarihinin, günümüzden 6500 yıl öncesine uzandığını saptayarak, ilçenin, arkeoloji alanında ilgi duyulan bir merkez haline gelmesini sağladılar ve turizm değerini artırdılar. Zonguldak ve çevresinin arkeolojik birikimiyle ilgili yayımladıkları çok sayıda bilimsel makaleyle, ulaştıkları bilgileri insanlığın ortak mirası haline dönüştüren Doç. Dr. Gülden Ekmen ve Doç. Dr. Hamza Ekmen tüm bu çabalarıyla ZOKEV 2021 Bilim Ödülüne değer bulundu” şeklinde açıklamalarda bulundu.