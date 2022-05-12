ZBEÜ’nün kurumsal akreditasyon süreci başlıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nun Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edildi.

ZBEÜ, 2016 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) tarafından akredite edildi. Ardından 2017 yılında YÖKAK’ın Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dahil oldu. Bu programlara Türkiye’de ilk dâhil olan üniversiteler arasında yer alan üniversite; tüm birimlerinde kalite güvencesi çalışmalarına kararlılıkla devam etti. 2020 yılında ise YÖKAK kurumsal İzleme Programı’na katılmak üzere seçildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kurumsal Akreditasyon Programı’na yapılan başvuru üzerine gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, üniversitenin Programa katılmasına onay verdi. Böylelikle ZBEÜ, programa katılacak 30 üniversite arasında yer almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, YÖKAK’ın Programa katılmak üzere seçilen üniversitelerle yaptığı toplantıya katıldı. Toplantıda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Kurumsal Akreditasyon sürecinden geçecek 30 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi ve akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı’na dâhil olmasıyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kalite kültürünü tüm kurumsal süreçlerin bir parçası haline getiren üniversitenin Türkiye’de kalite süreçleri arasında ilk yer alan üniversiteler arasında olduğunu belirtti ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin Kurumsal Değerlendirme Programı’na katılan ilk 20 üniversite arasında olduğunu vurguladı. Özölçer, üniversitenin değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığının altını çizerek “YÖKAK’ın kuruluşundan sonra Üniversitemiz Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na hemen katılmıştır. Üniversitemizin Kurumsal Akreditasyon Programı’na 2022 yılında seçilen 30 üniversite arasında yer alması kalite güvencesi alanındaki başarımızın bir göstergesidir. Kurumsal akreditasyonu başarıyla elde edip kalite güvencesi alanındaki başarılarımızı bir kez daha taçlandıracağımıza inanıyorum ve kalite süreçlerine destek veren tüm akademik ve idari personele teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.