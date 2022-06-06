ZBEÜ’nün Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi ile arasındaki işbirliği artıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi (EKTU) Bilişim Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Fakültesi arasında daha önce kurulan işbirliğini arttırmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümü ile Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü arasında yapılan toplantı online ortamda gerçekleşti. Toplantının ana teması, Nisan ayında taraflar arasında yapılmış olan görüşmelerin faaliyetler bazında geliştirilmesi oldu. Söz konusu toplantıya ZBEÜ adına Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Kızılçay ve Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara katıldı. EKTU adına ise toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Natalya Denissova, Bilişim Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Fakültesi Dekanı Prof. Saule Kumargazhanova katıldı. Ayrıca her iki üniversitenin Uluslararası İlişkiler koordinatörleri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda ortak işbirliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde öğrenci ve akademik personel değişimi, akademik çalışma işbirlikleri ve ortak lisansüstü tez danışmanlığı konuları masaya yatırıldı. EKTU ve ZBEU bilgisayar mühendisliği bölümleri arasındaki değişim faaliyetlerine iki öğrenci ile başlanması kararlaştırılırken, taraflar personel değişimi için öğretim üyeleri arasında ikili görüşmelerin sürdürülmesi ve ortak doktora tez danışmanlığı için aday öğrenci listesinin bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığımıza gönderilmesi hususlarında mutabık oldu.

Alınan kararların önümüzdeki günlerde fakülte düzeyinde imzalanacak bir işbirliği anlaşması ile pekiştirilmesi planlanıyor.