banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor
Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor
Halil Sezai ilk kez konuştu
Halil Sezai ilk kez konuştu
Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama
Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama
Melania Trump, Beyaz Saray’daki çalışmalarını Florida’da sürdürüyor
Melania Trump, Beyaz Saray’daki çalışmalarını Florida’da sürdürüyor

ZBEÜ’nün 2019 başarı karnesi açıklandı

Yüksek Öğretim Sisteminde, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve üniversiteler arasında bilimsel ilerleme yolunda rekabet oluşturmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı.

ZONGULDAK 28.01.2021, 15:30
2
ZBEÜ’nün 2019 başarı karnesi açıklandı

Yüksek Öğretim Sisteminde, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve üniversiteler arasında bilimsel ilerleme yolunda rekabet oluşturmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı.

Üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yenilikçi ve araştırmacı yönlerine dikkat çekmek amacıyla 2018 yılında ilki yayımlanan rapora göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi göstergelerinde önemli bir yükselme kaydetti.

189 üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergeler “eğitim ve öğretim”, “araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “uluslararasılaşma”, “bütçe ve finansman” ile “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” ana kategorileri altında gruplandı.

ZBEÜ 45 alt göstergenin 8‘inde 189 üniversite arasında ilk 20 üniversite arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans program sayısında üniversiteler arasında 4. sırada olan üniversite, ‘Üniversitelerin yeşil, çevreci, üniversite endeksi’ sıralamasında 5. sırada, ‘Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı’ ile 9. sırada, ‘Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet’ sayısında 9. sırada, ‘Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir’ sıralamasında 14. sırada, ‘Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders’ oranında 17. sırada, ‘Üniversitelerin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu’ sayısında 17. sırada ve ‘Başvurulan patent, model veya tasarım sayısında 20. sırada yer alarak nitelikli başarısını nicel olarak da göstermiş oldu.

“5 Ana Kategorinin Tamamında İyileşme Var”

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 2019 yılı izleme ve değerlendirme raporuna ilişkin açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufal, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerin tamamında 2018 yılına göre gözle görülür bir iyileşme görüldüğünü söyledi.

Çufalı, yenilikçi ve gelişime açık bir üniversite vizyonuyla, hızla büyüyen üniversitenin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırmasına katkı sunacak bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel her türlü AR-GE projesi, araştırma ve şehirle bütünleşme ye yönelik işbirliklerin, ’sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarındaki çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

“Kaliteli ve Nitelikli Büyümeyi Hedefliyoruz”

Zonguldak ve bölge için fayda oluşturacak, ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacak proje ve atılımlarla kaliteli ve nitelikli büyümeyi hedef aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çufalı,“Çağın gereklerine uygun, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek önceliği ile her geçen yıl gelişmeye ve büyümeye kararlı adımlarla devam ediyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak varsa eksikleri görüp, bunların giderilmesi, üniversitemize ve ilimize faydalı şekilde hizmet sunmanın çalışması ve gayreti içerisindeyiz. Her geçen yılda elde edilen başarılarda emeği geçen üniversitemiz mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Zonguldak halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13