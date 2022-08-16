ZBEÜ’den yüzde 94’lük doluluk oranı başarısı

2022 YKS sınav sonuçlarına göre 850 bin öğrenci kayıt hakkı kazanırken, ZBEÜ tüm bölüm ve programların toplamında yüzde 94’lük bir doluluk başarısı elde etti.

14 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul ve konservatuvar ile eğitim -öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam eden ZBEÜ, pek çok bölüm ve programa yüzde yüz oranında öğrenci alırken, Üniversite genelindeki doluluk oranı ise yüzde 94’e ulaştı.

Elde edilen verilere göre lisans programlarına 104 okul birincisi, ön lisans programlarına ise 139 okul birincisi yerleşti. Bölüm ve programların neredeyse tamamının yüzde yüz doluluk oranına erişmesinden mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu oranı yakalayamayan bölümlerdeki sayıların ise ek yerleştirme ile değişmesini beklediklerini aktardı. Üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Özölçer, burada kendilerini aktif ve üretken bir öğrencilik hayatının beklediğini dile getirerek tüm öğrencilere başarılar diledi.

YKS 2022 sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen öğrenciler 22-26 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.