ZBEÜ’den ‘Gurbetteki Zonguldak’ Projesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Avrupa Zonguldaklılar Derneği işbirliğiyle Gurbetteki Zonguldak isimli proje hayata geçirildi.

Zonguldak ile ilgili hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren üniversitede, bu konudaki en yeni projelerden biri ise başta Almanya olmak üzere Fransa ve Belçika’da hayatlarını sürdüren Zonguldak yöresi insanının yurt dışında kurduğu yaşantıları konu edinen ‘Gurbetteki Zonguldak’ projesi oldu.

Türkiye’nin ve bilhassa Zonguldak kültürünün Avrupa’daki yansımalarını izleyen ekip tarafından projeyle ilgili ilk çalışmalar 2022 Mayıs ve Eylül aylarında tamamlandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer, projeyle ilgili yaptığı açıklamada söz konusu projeyle Zonguldak başta olmak üzere Bartın ve Karabük’ü de içine alan yöre insanının Avrupa’nın önemli ülkelerinde kendi kültürlerini nasıl yaşattıklarına dair çerçeveli bilgiler elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Projeyle adeta tarihi bir belge ortaya koymak istediklerini açıklayan Özer, çalışmada görsel unsurlara ağırlık vermeyi planladıklarını dile getirdi. ZBEÜ Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde daha önce Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri ile Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri projelerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Özer, başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere söz konusu projeye destek ve emek sunan herkese teşekkür etti.

‘Zonguldak ile ilgili projelere hız vermekte kararlıyız’

Gurbetteki Zonguldak projesinin Zonguldak tarihi ve kültürü bakımından son derece önemli olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise üniversite olarak yeni dönemde Zonguldak ile ilgili projelere yeniden hız verme kararlılığında olduklarını vurguladı. ZBEÜ’nün daha önce yayımladığı ve kamuoyuyla paylaştığı Zonguldak’ı merkezine alan çalışmalara yenilerini eklediklerini ifade eden Rektör Özölçer “Bu çalışmaları sürdürülebilir kılmak, daha önce yapılan çalışmaların fikrî takibini yapabilmek, akademik ve idari bakış açımızın bir gereğidir” şeklinde konuştu.

Geniş çerçeveli ve kuşatıcı bir bakış açısıyla Zonguldak ve yöresinin tüm hususiyetlerine dair projeler geliştirdiklerini belirten Rektör Özölçer, Gurbetteki Zonguldak projesinin de bunlardan biri olduğunu, proje sayesinde, 60 yıldan beri özellikle Almanya’ya göç ederek orada bir yaşantı kuran insanların Zonguldak kültürünü Avrupa’nın üç farklı ülkesinde nasıl yaşattıklarını görseller eşliğinde sunduğunu kaydetti.

Rektör Özölçer, projenin üniversite ile sivil toplumun iş birliğine örnek teşkil etmesi bakımından da son derece önemli olduğunu belirterek Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen Gurbetteki Zonguldak projesine verdikleri destekler için Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak’ın şahsında tüm dernek yönetimine ve üyelerine teşekkür etti ve proje çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer ve Öğr. Gör. İ. Kerem Öztürk’ü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.