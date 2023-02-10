ZBEÜ’den depremde vefat edenler için hatim duası

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi personeli tarafından merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan hatmin duası yapıldı.

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ilde etkisi hissedilen depremde hayatını kaybedenler için İlahiyat Fakültesi personeli tarafından okunan hatmin bugün Farabi Camiinde duası yapıldı. Öğle namazı öncesinde Üniversite Merkez kampüsündeki Farabi Camiinde toplanan çok sayıda kişi vefat eden depremzedelerin ruhu için dua etti. Duanın ardından Cuma namazını kılan cemaat, cami çıkışında Üniversiteye ve İlahiyat Fakültesi personeline teşekkür ederken, böylesi bir durumun bir daha yaşanmamasını temenni etti.