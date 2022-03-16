ZBEÜ’de vergi bilinci ve mesleki tanıtım etkinliği gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Maliye Topluluğunun organizesi ile "Vergi bilinci ve Mesleki Tanıtım" paneli gerçekleştirildi.

Panele Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kösemen, Uzun Mehmet Vergi Dairesi Müdürü Melek Çelebi, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Dökmen, akademisyenlerden Doç. Dr. Mehmet Cural, Modoröter Doç. Dr. Recep Yücedoğru ve Gelir Uzmanı Esra Yüce katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan panelde gelir uzmanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı hakkında geniş bir bilgi verilerek öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Maliye topluluğunun bu yıl ilk faaliyeti olan panelde Gelir Dairesi Başkanlığı ile koordineli yapılan panel programında öğrencilerin sorularına yanıt verildi.

Gelir Dairesi Müdürü Melek Çelebi öğrencilere ve yakınlarına maliyeci olmayı teşvik ederek vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik, bağımsız denetçilik sınavlarının içeriği ve mesleklerin imkanlarından bahsetti. Gelir uzmanı Esra Yüce; "Sınavı geçip mülakatta birçok kez başarısız olsamda hiç bir zaman bu meslekten vazgeçmedim ve bu mesleği tercih ettiğim hiç pişman değilim" diyerek mesleğin pratiğine ilişkin duygularını dile geti rdi.

Panel Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kösemen Uzun Mehmet Vergi Dairesi Melek Çelebi ve Gelir uzmanı Esra Yüce’ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi verilerek sonlandı.