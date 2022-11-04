ZBEÜ’de tarım zararlısına karşı yeni bir kimyasal keşfedildi

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcısı ve Veterinerlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Sugeçti ile Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel yaptıkları çalışmada önemli tarım zararlısı Galleria mellonella (Büyük balmumu güvesi) ile mücadelede etkili yeni bir kimyasal keşfetti.

Doç. Dr. Serkan Sugeçti ile Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, başta insanlar olmak üzere birçok canlı ve çevre için tehlikeli olan zararlı böceklerden Galleria mellonellaya (Büyük balmumu güvesi) karşı kafein ilaveli Ni (II) p-hidroksibenzoat kimyasalını geliştirdi. Model böcekler üzerinde geliştirdikleri kimyasalın etkilerini araştıran Sugeçti ve Büyükgüzel, kafein ilaveli Ni (II) p-hidroksibenzoatın düşük yoğunlukta dahi böcekler üzerinde tesirli olduğunu keşfetti. Sugeçti ve Büyükgüzel, canlılar üzerindeki toksikitesi oldukça düşük olan kimyasalın patentlenmesi ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.