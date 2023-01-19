ZBEÜ’de ‘Petrol ve Gaz Jeolojisi’ toplantıları devam ediyor

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol doğrultusunda, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik toplantılar bu hafta da devam etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında dün Üniversitemizin Senato Salonunda gerçekleşen toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ilgili birimlerin akademik personeli yer aldı.

Geçtiğimiz hafta ilki yapılan ‘Petrol ve Gaz Jeolojisi’ başlıklı toplantının devamı niteliğindeki bugünkü toplantıda ADNSU ile yapılacak ortak Enerji Çalıştayı için bir çekirdek düzenleme kurulu oluşturulması ve bu çalışma grubunun ADNSU ile irtibat kurarak orada oluşturulacak organizasyon komitesi ile çalıştay programı hazırlaması kararlaştırıldı.

Mayıs ayında yapılması planlanan çalıştayın hazırlık aşamalarının değerlendirildiği toplantıda, çalışma gruplarının proje odaklı çalışmalarına devam etmeleri ve yeni projeler üretmeleri istendi.

Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.