ZBEÜ’de öğrencilerin okula uyum süreci görüşüldü
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında öğrencilerin okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında öğrencilerin okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında dönem başında öğrencilerin oryantasyon ve okula uyum süreci ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Öğrenci Yardım Komisyonu sorumlusu olarak Doç. Dr. Zehra Safi Öz, Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü Doç. Dr. Okan Bilgin, Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Sağlam ve Öğrenci Konsey Başkan Yardımcısı Murtaza Zülfikar Kıcıman katıldı.
"Önceliğimiz her zaman öğrenciler"
Toplantıda öğrenci odaklı Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilere ve sene başında yapılacak oryantasyon programına yönelik destek sunulacak konular incelendi. Dönem başında tarama testlerinin yapılması ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin tespit edilmesi ve önlem alınması konusunda karar alındı. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yönetim olarak önceliklerinin her zaman öğrenciler olduğunu belirtti ve öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın titizlikle yapılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.
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