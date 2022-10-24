ZBEÜ’de meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri doğrultusunda 15 Temmuz Kampüsündeki Cafe Akademi’de sağlık etkinliği düzenlendi.

“Meme Kanseriyle Tanışanların Gerçek Hikayesi” başlığıyla hastalığı geçirenlerin öykülerini paylaştığı etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz’ın eşi Fatma Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan’ın eşi Ceyda Alan, Rektörü eşi Seran Özölçer, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç’ın eşi Esin Özgür Yalınkılıç, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur’un eşi Elif Onur, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’in eşi Berrak Yüksel, Kozlu Halk Eğitim Müdürü Fatma Günaydın, Rektör Yardımcılarının eşleri, Üniversitenin akademik - idari personeli ile hasta ve yakınları katıldı.

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, günün anlam ve önemine dair bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında erken teşhise dikkat çeken Karadeniz, meme kanseri tedavisinde tüm aile bireylerinin destek ve duyarlılığının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bu etkinliğin farkındalık oluşturmak adına katılımcılar için büyük katkı sunacağının altını çizen Çakmak, hastanenin sağlık ekibine de özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Hastalığı geçirmiş olan kadınların kendi gerçek öykülerini anlatmasıyla devam eden etkinlikte, farklı yaş gruplarından çok sayıda kadın bu süreçte hissettiği duyguları ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Pozitif bir yaklaşımla öykülerini aktaran kadınların çoğu, bu hastalığı öğrendikten sonra ilk birkaç gün etkilendiklerini, ancak bu birkaç günün ardından normal yaşantılarına devam ettiklerini dile getirdi. Özellikle hasta yakınlarının ortaya koyduğu yaklaşımın önemine vurgu yapan kadınlar, bu hastalığın herkesin başına gelebileceğini belirterek, hasta yakınlarının aşırı duygusal olmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın eşi Fatma Tutulmaz, bu etkinliğin kendisinde büyük bir farkındalık etkisi oluştuğunu söyledi. Şimdiye kadar meme kanserini televizyon ya da diğer medya içeriklerinden duyduklarını ama hiçbirinin insana gerçek bir yaşam öyküsü kadar etki etmeyeceğini ifade etti. Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sunan Tutulmaz, hastanenin doktorlarına, diğer sağlık personeline ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık üç saat süren program, Cafe Akademi önündeki toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.