ZBEÜ’de “Kütüphane ve Okuma Kültürümüz” konulu konferans

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane Toplantı Salonunda Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe tarafından “Kütüphane ve Okuma Kültürümüz” konulu konferans düzenlendi. Konferansa çok sayıda idari personel ve öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Erdem Dirimeşe; " Öğrenciler doğru bilgiyi ellerindeki telefonlardan eriştiğini düşünüyor ancak doğru bilgi aslında şu anda bulunduğumuz yerde kütüphanede. Üstelik bu kütüphane 7/24; yani doğru bilgi için sizlere kapıları her zaman açık" dedi.

Okumanın değeri üzerine de değinen Dirimeşe; "Okumak düşünceyi besler, geliştirir, çabuklaştırır. Tüm bu yetiler, düşünceyi olgunlaştırır. Kitap okuyan bir kişinin stresli ortamlar ve durumlar karşısında verdiği tepkiler daha sağlıklıdır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferans sonunda konuşan Kütüphane Daire Başkanı Osman Demir; "Doğru bilgi güçtür" cümlesini her zaman dile getirdiklerini, saygıdeğer hocamızın da ağzından bu cümleyi duyduğumuzda daha mutlu olduklarını söyledi. Kütüphanecilik mesleğinin önemine de değinen Demir, insanlara ve özellikle öğrencilere kütüphaneciler aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini, doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacaklarının öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Program sonunda Daire Başkanı Osman Demir, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe’ye Prof. Dr. Teoman Duralı kitaplarından oluşan bir set hediye etti.