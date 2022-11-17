ZBEÜ’de kurumsal akreditasyon süreci bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurumsal akreditasyon süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ZBEÜ kalite komisyonu ve kalite alt komisyon üyelerinin, birim kalite temsilcileri ile uygulama ve araştırma merkez müdürlerinin katıldığı toplantı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında toplantı gündemi ile ilgili bilgi veren Rektörü Özölçer, toplantı amacını Ekim ayının son haftası incelemelerde bulunmak üzere üniversiteye gelen Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin ön değerlendirme raporuna ilişkin bilgi aktarımı olarak açıkladı.

Personel ve öğrenci görüşmelerinden alınan geri bildirimler ile üniversite faaliyetleri hakkındaki değerlendirmelerin sevindirici olduğunu dile getiren Rektör Özölçer, raporda yer alan gelişime açık hususlar hakkında da bilgi verdi. Bundan sonraki sürecin daha titiz yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Özölçer, ZBEÜ’nün 2017’de Kurumsal Değerlendirme Programı’na dahil olan ilk üniversiteler arasında yer alma başarısı gösterdiğini hatırlatarak, söz konusu sürecin böylesi bir başarıya layık şekilde sonuçlanması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Raporu ile ilgili yaptığı sunumla devam etti. Kutoğlu, ayrıca alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı katılımcı sorularının ardından sona erdi.