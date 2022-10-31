ZBEÜ’de kurumsal akreditasyon değerlendirme süreci başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin ziyaretiyle üniversitede 3 gün sürecek akreditasyon değerlendirme sürecine start verildi.

Çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, genel sekreter ve öğrenci temsilcisinden oluşan 10 kişilik ekip, üniversite birimlerindeki faaliyetleri değerlendirmeye başladı. Dün öğleden sonra Üniversiteye gelen ekip, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile makamında görüştü. Ardından YÖKAK üyeleri, Rektör Özölçer başkanlığında düzenlenen toplantıda birim yöneticileri ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda YÖKAK üyeleri kendini tanıttıktan sonra akreditasyon süreci ve seçenekleri hakkında bilgi vererek üniversite birimlerinin kalite akreditasyon sürecine ilişkin faaliyetlerini birim yöneticileriyle değerlendirmeye başladı.

Birim yöneticileri; kalite sürecinde izledikleri yollar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, dış paydaş ilişkileri, öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlayacak politikalar, topluma hizmet faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar gibi konular bağlamında ortaya koydukları faaliyetleri anlattı.

Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kalite akreditasyon sürecinin gelişmeyi temel alan ve iyileştirme odaklı bir süreç olduğu aktarılarak, birimlerin bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmesinin Üniversitenin gelişimi adına büyük katkı sunacağı ifade edildi.

Çarşamba gününe kadar sürecek olan Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme ziyaretinde YÖKAK üyelerinin akademik personel, birim yöneticileri ve öğrencilerle görüşmesi bekleniyor.