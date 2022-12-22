ZBEÜ’de kadının konumu panelde konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen “Türk Toplumunda Kadının Konumu” başlıklı panel ile kadının sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamdaki konumu değerlendirildi.

Moderatörlüğünü ZBEÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Seda Taptık’ın üstlendiği panelde kadının konumu ayrıca tarih, sanat ve edebiyat boyutuyla tartışıldı.

“Türk Tarihinde ve Kültüründe Kadının Yeri” adlı sunum ile başlayan panelde Öğr. Gör. Kadriye Pınar Özer, tarihi ve kültürel perspektifte kadının konumuyla ilgili çeşitli bilgiler aktardı. “Sanatta Kadın İmgesi” başlığıyla sunum yapan Öğr. Gör. Ayşe Özbek Pamuk ise kadının konumunu sanat perspektifinde değerlendirdi. “Türkçe’de Cinsiyet Kavramı Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı sunumunda kadının konumunu gündelik hayattaki söylemler açısından değerlendiren Öğr. Gör. Dr. Tuğba Teke, dinleyicileri de konuya dahil etmesi sayesinde interaktif bir ortam oluşturdu. Öğr. Gör. Dr. Seda Taptık ise kadının toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama katılımı ve temsili konularını işledi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Söylemez ’in tüm dünya kadınları için daha güvenli bir yaşam dileğinde bulunduğu panel, 2 saat süren sunumların ardından sona erdi.