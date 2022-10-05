ZBEÜ’de İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı düzenlendi

Rektörlük Senato Salonundaki toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş, Prof. Dr. Nejat Demircan, Öğr. Gör. Serkan Ören, Şaziye Kayalı, Bekir Kaleli, Mehmet Kundakçıoğlu, Şenol Tasalı, Erdoğan Başar, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olcay Yanık ve Koordinatörlük Personeli Umut Babalık yer aldı.

Toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş tarafından, kurul başkanı ve kurul üyelerine, koordinatörlük çalışmaları, 2023 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planı, 2022 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi konularında sunum yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kurul üyelerine, üniversitede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesinde gösterdikleri emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.