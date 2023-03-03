ZBEÜ’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonunda bugün ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu toplantı düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından öğleden önce gerçekleşen toplantıda, katılımcılar olası iş kazalarının önlenmesi ve güvenlik kültürünün önemi hakkında bilgilendirildi. Söz konusu toplantıya ZBEÜ Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğü personeli katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş’ın iş güvenliğine ilişkin sunum yaptığı toplantı, 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen Kozlu grizu faciasında şehit olan madenciler anılması sonrası başladı.

‘İş Kazalarının Önlenmesinde Güvenlik Kültürü Önemli’

Sunumunda iş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün önemine dikkat çeken Kocabaş, “Üniversitemizde daha güvenli işyeri ortamlarının sağlanması için sürmekte olan toplantılar ve eğitimler, tüm çalışanlarımızla ortak bir güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sunmaktadır” dedi. Yirmi dört saat görev yapmakta olan güvenlik personelinin iş güvenliği hakkında bilgilendirilmesinin ve ilgili personelin bu konudaki iyileştirme çalışmalarına dahil edilmesinin gerekli olduğunu belirten Kocabaş, çalışanlara düşen rollerin neler olduğunu aktardı. Yeni kurulacak önleyici mekanizmaların da konuşulduğu toplantıda ayrıca katılımcılarla birlikte iş kazası oluşum sebepleri ve Farabi yerleşkesindeki sorumluluk alanlarında gözlenen potansiyel uygunsuzluklar değerlendirildi .

Toplantının sonunda Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin sürdürülmesinde ve genişletilmesinde kendilerine sunduğu destekten ve duyarlılığından ötürü Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür etti. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.