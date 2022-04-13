ZBEÜ’de "Güncel Ölçü Materyalleri ve Ölçü Alma Teknikleri" eğitimi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Dönem 5 öğrencilerine yönelik ‘Güncel Ölçü Materyalleri ve Ölçü Alma Teknikleri’ eğitim etkinliği düzenlendi.

Diş Hekimliği Fakültesi amfisinde Dönem V öğrencilerine Güncel Ölçü Materyalleri ve Ölçü Alma Teknikleri başlıklı eğitim etkinliği düzenlendi. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Gaye Sağlam tarafından protetik uygulamalarda kullanılan elastomerik ölçü materyalleri ile ilgili teorik bilgiler aktarıldı. Ardından öğrenciler, güncel ölçü materyalleri ve ekipmanları kullanarak eğitim modelleri üzerinde ölçü alma işlemleri gerçekleştirdiler.

Klinik pratiğine yönelik güncel materyalleri tanıma ve inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren öğrencilerin konuyla ilgili sorularının cevaplanmasının ardından etkinlik sona erdi.