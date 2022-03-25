ZBEÜ’de "Gemi Acenteliği İşlemleri ve Gelişen Fırsatlar" konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrenci ve mezunlar derneği BÜDEMDER ve Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı "Gemi Acenteliği İşlemleri ve Gelişen Fırsatlar" konulu konferans, öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Burçin Başsarıoğlu’nun konuk olduğu konferansta açılış konuşmasını BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Umur Bucak yaptı. Denizcilik Fakültesi 2018 yılı mezunlarından Mustafa İlker Yalçın, gemi acenteliği ve alt dalları olan kiracı acentesi, liman acentesi ve koruyucu acente hakkında sektörde tecrübe ile edinilebilecek bilgileri öğrencilerle paylaştı. BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Umur Bucak denizcilik sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacını üniversitenin karşılama kapasitesi olduğunu belirterek "Üniversitemizde verdiğimiz sektörel eğitimlerin yanı sıra derneğimizle gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlik ve projelerle birlikte yarının ileri gelen üst düzey yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yoğun katılımın olduğu konferansta başta katılım sağlayan Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Kdz Ereğli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer, Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Açıkgöz, birçok defa söz alarak kendi bilgi ve tecrübeleriyle sunuma katkı sağladılar. Konferansın sonunda Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, BÜDEMDER adına Mustafa İlker Yalçın’a ve Burçin Başsarıoğlu’na teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.