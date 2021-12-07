ZBEÜ’de farklı bakış açılarıyla toplumda kadına yönelik ayrımcılık paneli

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu’nda “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” kapsamında Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) tarafından koordinasyonu sağlanan ‘Toplumda Kadına Yönelik Ayrımcılık’ isimli panel yoğun katılımla gerçekleşti.

Devrek Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve moderatörlüğünü araştırma merkezi müdür yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık’ın yaptığı panelde konu farklı bakış açılarıyla ele alındı. Panelde; Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzar Özdemir, dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet raporlarını değerlendirerek konunun aynı zamanda insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekti. Öğr. Gör. Dr Tapdık, TÜİK verileriyle Türkiye’de yerel ve ulusal yönetim/siyasette kadınların temsil düzeyini aktarmış ve bilhassa kent yönetimlerinde alınan kararların bireylerin gündelik yaşantısına etki ettiğini belirterek kadın katılımının önemine vurgu yaptı.

Bir diğer konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi İsa Demir ise kadınların ekonomik yaşamlarına katılım haklarına yönelik Türk ve yabancı kaynaklardan faydalanarak sunumunda istatistiki verilere yer vererek, kadınların ekonomik katılım hakkı ile politik katılım arasındaki ilişkiden bahsetti. Panelde Öğr. Gör. Dr. Tuğba Teke, dil ve söylemde kadınlara yapılan ayrımcılık konusunu atasözleri ve deyimlerden de örneklerle anlattı. Zonguldak TSO KGK üyesi Ayşegül Savaş Likoğlu, kadın/erkek arasında ayrımcılığa sebep olan ve kültürle taşınan bireysel davranışlardan bahsetti.

Panel sonunda sorular cevaplandı ve panel MYO Müdürü Prof. Dr. Özcan Sezer’in teşekkür konuşması akabinde katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.