ZBEÜ’de editörler kurulu ile dil editörleri toplantıları yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, Batı Karadeniz Tıp Dergisi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Editörler Kurulu ile Türkçe ve İngilizce Dil Editörleri toplantıları düzenlendi.

Dergilerin Türkçe Dil Editörleri Toplantısı Merkez Kampüs Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde, İngilizce Dil Editörleri Toplantısı ise İncirharmanı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Türkçe Dil Editörleri toplantısına dergilerin baş editörleri Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Doç. Dr. Zehra Safi Öz ile birlikte alan editörleri, editör yardımcıları, Türk Dili Editörler Kurulu üyeleri katıldı. İngilizce Dil Editörleri toplantısına ise yine derginin baş editörleri Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Doç. Dr. Zehra Safi Öz ile birlikte alan editörleri, editör yardımcıları, Yabancı Diller Yüksekokulu akademik personeli katılım gösterdi.

Toplantıda dergilerin çalışma ve yayın politikası, yazıların editöryal süreçleri ile iş akışı gözden geçirildi. Ulusal dizinler ile uluslararası dizinlerdeki güncel durum, yayın kalitesi ve içeriğin arttırılması için yapılacaklar konuşuldu.