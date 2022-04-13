ZBEÜ’de dünya sanat günü etkinlikleri başlıyor

2012 yılından itibaren her yıl Nisan ayının 15’inde kutlanan ‘Dünya Sanat Günü’ne bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi 2 hafta sürecek online karma bir sergi ile katılacak.

Dünya Sanat Günü’ne özel olarak projelendirilen ulusal davetli karma sergi ile Bülent Ecevit Üniversitesi, ülke ve dünya genelinde etkisi devam eden Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde aralarına mesafe giren sanatı, sanatçıyı ve sanatseverleri bir araya getirecek.

15-30 Nisan arasında düzenlenecek olan ulusal davetli karma sergide sanatçı öğretim elemanları kendi eserlerinden oluşturdukları, geleneksel motiflerle zenginleştirdikleri çalışmalarını sergileyecekler Geleneksel Türk Sanat alanlarından mücevher, halı-kilim, tezhip, minyatür, kaatı, hat, ebru dallarından oluşan sergiye çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve değerli sanatçılar katkı sunacak.

Bir diğer etkinlik İbn-i Sina Kampüsü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 15.04.2022 Cuma günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında ‘Bileşik Sanatlar ve Kozmetik Kimya Sergisi’ temalı sergi gerçekleştirilecek.