ZBEÜ’de Dünya Matematik Günü kapsamında Pi Günü etkinleri yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Pi Günü etkinlikleri yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından “14 Mart Dünya Matematik Günü” çerçevesinde “Pi Günü” düzenlendi. Pi günü etkinlikleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Bina Girişinde ve F2 amfisinde gerçekleştirildi. Programa katılan Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel yaptığı açılış konuşmasında bilim alanları için matematiğin önemini vurgulayarak tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının Dünya Matematik Günü’nü kutladı.

Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaya’nın yaptığı “Her Yer Matematik” başlıklı konuşmanın ardından sırasıyla Doç. Dr. Mustafa Yıldız “Pi Sayısının Tarihi”, Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen “Matematiğin Gelişim Süreçleri” ve Dr. Öğr. Üyesi Veli Akarsu “Pi Sayısının Alan ve Hacim Hesaplamalarındaki Yeri” ile ilgili sunum gerçekleştirdiler. Pi günü etkinlikleri kapsamında Eren Enerji’nin destekleri ve Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi İsmet Gölgeleyen organizatörlüğü bölüm öğrencileri şu etkinlikleri yaptı:

"Pi Günü Slayt Gösterisi, Pi temalı Çarkıfelek etkinliği, Pi sayısını ezberleme yarışması, Pi Puzzle’ı yapma etkinliği, Şişe kapaklarından Pi modeli tasarımı, Pi balonları, Köpük malzemeden çemberin çapını ve çevresini hesaplatma etkinliği, Pi parmak izi etkinliği, Org ile Pi şarkısı etkinliği, Doğum gününüz Pi’nin hangi basamağında saklı etkinliği."