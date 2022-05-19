ZBEÜ’de "Döngü" sergisi büyük ilgi gördü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tunçel’in grafik tasarım alanında ürettiği dijital eserlerden oluşan ‘Döngü’ isimli kişisel sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haktan Özaçmak, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

2021 yılında düzenlediği “Bizim Yunus” isimli ilk kişisel grafik tasarım ve tipografi sergisinin ardından açılışı gerçekleştirilen “Döngü” sergisinde, hayatı zaman ve mekanın iç içe geçtiği bir döngü olarak ele alan sanatçı, insanı da bu akışın bir parçası olarak görüyor. Sergi, 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.